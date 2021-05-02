توريد 86 ألف طن قمح للصوامع بكفر الشيخ









قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح على مستوى المحافظة منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ 86 ألف طن قمح.





وصرح مساعد وكيل وزارة التموين بأن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعا، مؤكدا أن هناك متابعة من محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع.