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موعد آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان

الأحد 02/مايو/2021 - 04:54 م
آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان
آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان
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موعد آذان المغرب.. شهدت الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك زيادة البحث عن مواقيت الصلاة والآذان وكذلك عدد ساعات الصوم والأدعية.

موعد آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان

ويبحث الكثيرون عن موعد آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان 2021 الذي يوافق الأول من مايو والذي ينطلق بعد دقائق.

ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان في المحافظات الكبرى، بالسطور التالية: 

موعد آذان المغرب في اليوم العشرين من رمضان

القاهرة 

6:33

الإسكندرية 

6:40

أسوان 

6:18

الأقصر 

6:21

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