نادر السيد يوجه رسالة هامة لحراس الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ووجه نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق ،نصيحة لحراس مرمى الزمالك الحاليين لإنهاء أزماتهم في النادى.

وقال نادر السيد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"إدارة الزمالك السابقة تتحمل مسئولية التعاقد مع أربعة حراس كبار يستطيع أي منهم يلعب في الوقت الحالي ، أحيانا بتكون المنافسة ايجايبة واحياناً بتكون سلبية وتعمل توتر في الفرقة وده اللى حصل في الزمالك".

وأضاف نادر السيد :"مش لازم حراس الزمالك يحبوا بعض بس على الأقل يحبوا النادى والفرقة ويشتغلوا في صمت ويتدربوا بدون مشاكل وفى نهاية الموسم كل واحد ياخد قراره اللى شايف انه مش قادر يكمل يطلب الرحيل أو الإعارة بهدوء وصمت".

وأكمل حارس الفراعنة الأسبق:" لما روحت الاهلى احترمت نفسى واحترمت النادى ومعملتش مشاكل وفى الاخر طلبت الرحيل بعد استمرار الحضرى في المشاركة".

وأكمل" عملت في الاعلام طيلة 12 عاماً وتوجهت للتسويق الرياضى لان مجاليش عروض إعلامية مميزة".

وعن قطاع الناشئين في الزمالك علق نادر السيد:" ملىىء بالمواهب والاهم الدنيا ماشية فيه صح المدربين بيحبوا بعض ومش بينفسنوا ومفيش علاقات ومصالح ، الكل بيدور على مصلحة النادى".