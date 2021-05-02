مطرب شهير.. ما لا تعرفه عن ضيف "رامز عقله طار"





يحل الفنان حمادة هلال ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذى يقدمة رامز جلال، ليصبح الضحية العشرون للبرنامج المذاع على قناة Mbc مصر، فى تمام الساعة السادسة والنصف.





مالا تعرفه عن حمادة هلال :

ولد الفنان حمادة هلال في قرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1980.





إنتقل هو وعائلته إلى القاهرة وهو صغيراً،عمل منذ وقت مبكر في كثير من المجالات لمساعدة عائلته التي كانت تمر بظروف مادية صعبة، لاحظ أصدقاءه وجيرانه جمال صوته فأخذوا يطلبوا منه الغناء في الأفراح والموالد،





التقى بالفنان حسن إش إش الذي سمع صوته وأحبه مما جعله يقدمه إلى الفنان حميد الشاعري الذي بدوره قدمه للقائمين على شركة "هاي كواليتي".





شارك حمادة بأغنية ضمن ألبوم كوكتيل أصدرته شركة هاي كواليتي ضمن العديد من المواهب الشابة، ولكن حمادة حقق نجاحاً خاصاً،فقامت الشركة المنتجة بإصدار ألبوم خاص له عام 1996 بإسم "الأيام" وضمن 8 أغاني.





قام هلال بالإنتساب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997.





وقام بعدها بإصدار 4 ألبومات وهي:





ألبوم "دار الزمان" وضم 8 أغاني عام 1998.

ألبوم "دموع" وضم 8 أغاني عام 200‪0

ألبوم "بخاف" وضم 10 أغاني. صور أربعة منها "فيديو كليب" ومنها أغنية "بخاف" عام 200‪2

ألبوم "واحشاني" وضم 12 أغنية صور إثنان منها بطريقة الفيديو كليب هما "واحشاني" و"مش حأقول" عام 200‪4





شارك لأول مرة عام فى فيلم سينمائي وهو "عيال حبيبة" بطولة غادة عادل وحسن حسنى عام 200‪5





واعاد التجربة بمشاركته في فيلم" العيال هربت" مع خالد الصاوى وماجد الكدواني عام 200‪6





وشارك فى فيلم "الحب كدة" مع درة عام 200‪7

عام 2008 شارك في فيلم "حلم العمر" مع دينا فؤاد وهالة فاخر، وقام بإصدار ألبوم فى نفس السنه بعنوان "بحبك آخر حاجه".





تزوج من السيدة أسماء سميح في حفل زفاف ضخم حضره الكثير من الفنانين عام 200‪9





شارك في فيلم "أمن دولت" مع عزة بهاء ومن إخراج أكرم فريد،قام بإصدار أغنية سينجل خاص بالثورة المصرية بإسم "شهداء 25 يناير" عام 201‪1





شارك في فيلم "مستر أند مسز عويس" مع بشرى وأحمد راتب ومن إخراج أكرم فريد، وفى نفس السنه و

أصدر ألبوم "ماتقولهاش" والذي تضمن 11 أغنية عام 201‪2

شارك فى فيلم "حماتي بتحبني" مع إيمان العاصى وميرفت أمين عام 201‪4

شارك في فيلم "شنطة حمزة" مع يسرا اللوزي عام 201‪7





كما شارك فى المسلسلات مثل

بدارة عام 1999‪

راديو ستار عام 2005‪

ولي العهد عام 2015‪

طاقة القدر عام 2017‪

قانون عمر عام 2018‪

ابن أصول عام 2019‪