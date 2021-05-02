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مطرب شهير.. ما لا تعرفه عن ضيف "رامز عقله طار"
الأحد 02/مايو/2021 - 05:02 م
مي شاهين
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يحل الفنان حمادة هلال ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذى يقدمة رامز جلال، ليصبح الضحية العشرون للبرنامج المذاع على قناة Mbc مصر، فى تمام الساعة السادسة والنصف.
مالا تعرفه عن حمادة هلال :
ولد الفنان حمادة هلال في قرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1980.
إنتقل هو وعائلته إلى القاهرة وهو صغيراً،عمل منذ وقت مبكر في كثير من المجالات لمساعدة عائلته التي كانت تمر بظروف مادية صعبة، لاحظ أصدقاءه وجيرانه جمال صوته فأخذوا يطلبوا منه الغناء في الأفراح والموالد،
التقى بالفنان حسن إش إش الذي سمع صوته وأحبه مما جعله يقدمه إلى الفنان حميد الشاعري الذي بدوره قدمه للقائمين على شركة "هاي كواليتي".
شارك حمادة بأغنية ضمن ألبوم كوكتيل أصدرته شركة هاي كواليتي ضمن العديد من المواهب الشابة، ولكن حمادة حقق نجاحاً خاصاً،فقامت الشركة المنتجة بإصدار ألبوم خاص له عام 1996 بإسم "الأيام" وضمن 8 أغاني.
قام هلال بالإنتساب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997.
وقام بعدها بإصدار 4 ألبومات وهي:
ألبوم "دار الزمان" وضم 8 أغاني عام 1998.
ألبوم "دموع" وضم 8 أغاني عام 2000
ألبوم "بخاف" وضم 10 أغاني. صور أربعة منها "فيديو كليب" ومنها أغنية "بخاف" عام 2002
ألبوم "واحشاني" وضم 12 أغنية صور إثنان منها بطريقة الفيديو كليب هما "واحشاني" و"مش حأقول" عام 2004
شارك لأول مرة عام فى فيلم سينمائي وهو "عيال حبيبة" بطولة غادة عادل وحسن حسنى عام 2005
واعاد التجربة بمشاركته في فيلم" العيال هربت" مع خالد الصاوى وماجد الكدواني عام 2006
وشارك فى فيلم "الحب كدة" مع درة عام 2007
عام 2008 شارك في فيلم "حلم العمر" مع دينا فؤاد وهالة فاخر، وقام بإصدار ألبوم فى نفس السنه بعنوان "بحبك آخر حاجه".
تزوج من السيدة أسماء سميح في حفل زفاف ضخم حضره الكثير من الفنانين عام 2009
شارك في فيلم "أمن دولت" مع عزة بهاء ومن إخراج أكرم فريد،قام بإصدار أغنية سينجل خاص بالثورة المصرية بإسم "شهداء 25 يناير" عام 2011
شارك في فيلم "مستر أند مسز عويس" مع بشرى وأحمد راتب ومن إخراج أكرم فريد، وفى نفس السنه و
أصدر ألبوم "ماتقولهاش" والذي تضمن 11 أغنية عام 2012
شارك فى فيلم "حماتي بتحبني" مع إيمان العاصى وميرفت أمين عام 2014
شارك في فيلم "شنطة حمزة" مع يسرا اللوزي عام 2017
كما شارك فى المسلسلات مثل
بدارة عام 1999
راديو ستار عام 2005
ولي العهد عام 2015
طاقة القدر عام 2017
قانون عمر عام 2018
ابن أصول عام 2019
وأخيرا المداح عام 2021
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