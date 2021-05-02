البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بقنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري، يفيد غرق شاب، في قرية أبوشوشة بمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا، وتحاول القوات من البحث عن جثمانه برئاسة النقيب علاء الديب.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تبحث الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الانقاذ النهري، على جثة شاب، بعد أن لقي مصرعه غرقًا في نهر الني بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.