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واشنطن تنفي توصلها إلى اتفاق مع طهران بشأن تبادل أسرى

الأحد 02/مايو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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نفت الخارجية الأمريكية صحة الخبر الذي نشره التلفزيون الإيراني الرسمي عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى وتجميد جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة.


وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأحد للصحفيين أن: "التقارير عن التوصل إلى اتفاق على تبادل أسرى ليست صحيحة".

 

في الوقت نفسه، شدد المتحدث على أن الحكومة الأمريكية تثير دائما قضايا مواطنيها المحتجزين أو المختفين في إيران، مضيفا: "لن نتوقف عن العمل ما لم نصبح قادرين على إعادتهم إلى عوائلهم".

 

ويأتي ذلك على خلفية نشر التلفزيون الإيراني وقناة "الميادين" في وقت سابق من اليوم تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

 

وحسب التقارير المنشورة، تم التوصل إلى اتفاق مماثل أيضا بين طهران ولندن، وهو يقضي بالإفراج عن المواطنة الإيرانية-البريطانية نزانين زاغري-رادكليف المسجونة في الجمهورية الإسلامية، مقابل تحرير لندن 400 مليون جنيه استرليني من الأموال الإيرانية المجمدة.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخارجية البريطانية "تهوينه" من شأن التكهنات عن الإفراج عن زاغري-رادكليف.

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