عاجل- رسمياً.. إنتر ميلان يتوج بطلاً للدوري الإيطالي بعد 11 عام

حقق نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم الجاري "2020-2021"، للمرة الـ 19 في تاريخه ولأول مرة منذ 11 عام .





وحصد النيراتزوري 82 نقطة حتى الآن بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه أتالانتا (69 نقطة) وحسم لقب الكالتشيو قبل نهاية الموسم بأربع جولات.





واستطاع فريق الإنتر تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي أن يحسم اللقب رسميًا بعد تعادل أتالانتا مع ساسولو بنتيجة (1-1) في الجولة 34 من المسابقة.





وبعد هذا الفوز بلقب الدوري وحصوله على الدوري للمرة 19 له عبر تاريخه، فك النيراتزوري شراكته مع غريمه ميلان الذي فاز بلقب الدوري 18 مرة، لينفرد الإنتر بوصافة أكثر الأندية فوزًا بالكالتشيو خلف يوفنتوس صاحب الـ 36 لقبًا.