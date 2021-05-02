الصحة تُحذر من خطورة تناول "الفسيخ": يسبب تسمم وقد يؤدي للوفاة (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن تحذير الصحة من تناول الأسماك المملحة والمدخنة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح بما يشكل خطورة شديدة على الصحة هو تحذير دوري يخرج بشكل سنوي.



وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة دائمًا تستعد لكافة المواسم والاعياد وخاصة شم النسيم حيث تقوم الوزارة بجهود كبيرة لضمان سلامة الغذاء، بهدف الحرص على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الآثار الضارة خاصة التي تلحق أضرار بصحة المواطن وسلامته من خلال تبني سياسية الوقاية خير من العلاج.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بإجراءات استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع والمنتجات الضارة مع تنفيذ حملات كبيرة لمتابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، منوهًا بأن هذه الأسماك المملحة لا يفضل تناولها على مدار العام لكونها ضارة جدًا وقد تسبب الوفاة لوجود سموم بها.

