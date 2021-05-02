منع الرحلات الجماعية ببحيرة مريوط في الإسكندرية (صور)



وأضاف خلال البيان الصادر عن الحي اليوم، أن جاء ذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وأشار إلى وضع عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى نوبتجية من بعض العاملين بإدارة أشغال طريق بالحى على البحيرة لمنع نزول اى أشخاص أو رحلات بالقوارب وتم المرور والتأكد من عدم نزول قوارب فى البحيرة.



وكان في مطلع شهر فبراير الماضي، شهد غرق مركب صيد بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، والتي أسفر عن وفاة 14 شخص وإصابة 6 أشخاص.



وأشار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وقتها، إلى أن المركب صيد بتخرج بالليل ببحيرة مريوط للرحلات، وهي مركب عشوائية وليس لها تراخيص.

شدد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى العامرية ثان الإسكندرية، على عدم خروج رحلات جماعية بالقوارب فى بحيرة مريوط ومنع وجود أي تجمعات.