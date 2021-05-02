Advertisements

الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم

الأحد 02/مايو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة.. محافظ الفيوم يزور مستشفيات الصدر والعام والتأمين الصحي

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تركيب "تنكات" الأكسجين الجديدة بمسشفيات العزل

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بزيارة مستشفيات الصدر، والتأمين الصحي، والفيوم العام، لتفقد أعمال تركيب تنكات الأكسجين الجديدة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بتلك المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد العزيز مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتورة آلاء عبد الرحمن مدير مستشفى الصدر، والدكتور أحمد رمضان وكيل مستشفى الفيوم العام، وعدد من مديري الأقسام الطبية بالمستشفيات.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ للمستشفيات بدأت بتفقد مستشفى الصدر، حيث استمع من أفراد الطاقم الطبي لآليات العمل بالمستشفى، ووضع الحالات المصابة بالفيروس، وتوزيع الأطباء على الأقسام، وتوفير سكن للأطباء المغتربين، فضلًا عن عدد ونسب التطعيمات، ووجه بضرورة تلقى أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد "كورونا"، حفاظًا على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.

خلال الزيارة، قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال تركيب تنك الأكسجين السائل الجديد بمستشفى التأمين الصحى النموذجي، واستمع المحافظ من رئيس قسم الهندسة الطبية، لشرح حول أعمال تطوير شبكة الاكسجين الطبية بالمستشفى، وسعة التنك التي تبلغ 11 ألف لتر أكسجين سائل، فضلًا عن التنك القديم الذي تبلغ سعته 5 آلاف لتر من الاكسجين، حيث يسهم تركيب التنك الجديد في زيادة عدد الأسرّة بالمستشفى 100 سرير اضافي.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ خلال زيارته للمستشفيات قام بتفقد أعمال تركيب تنك الاكسجين الجديد بمستشفى الفيوم العام، مما يسهم في زيادة عدد أسِرة العزل بالمستشفى، كما تفقد المحافظ جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، والذي يسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تنكات الاكسجين الجديدة التي تم تركيبها بمستشفيات التأمين الصحي، والفيوم العام، واطسا المركزي، بسعة 11 ألف لتر اكسجين سائل لكل تنك، مشيرًا إلى أنه جاري توريد ٣ تنكات أخرى بالمستشفيات المركزية خلال الأسبوع القادم، مما يسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل.

وأضاف، أنه سيتم الاستعانة بأطباء الزمالة المصرية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والصدر والحميات بالمحافظة، مضيفًا أنه جاري توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، لتوفير عدد من الاستشاريين في تخصصات الحالات الحرجة والأمراض الصدرية بمستشفيات مديرية الصحة بالفيوم.
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم
الأنصاري: تنكات الأكسجين الجديدة تسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل بالفيوم

أخبار تهمك

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يفجرها: نجم الزمالك لم يتظلم ضد قرار إيقافه

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

مطرب شهير.. ما لا تعرفه عن ضيف "رامز عقله طار"

منذ ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في البريميرليج

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

10:33 ص

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

04:41 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي