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اتحاد الكرة يفجرها: نجم الزمالك لم يتظلم ضد قرار إيقافه

الأحد 02/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بإتحاد الكرة أن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد عقوبته.

 

وقال الشوربجى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" لجنة التظلمات قررت اليوم إصدار القرار النهائي في أزمة ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب يوم 16 مايو الجارى عقب إجازة عيد الفطر بعد بحث كل حيثيات الازمة حيث تلقينا مستندات جديدة".

 

وأضاف الشوربجى :" قررنا قبول تظلم الزمالك ضد عقوبة قمة الناشئين شكلا ورفضه موضوعاً ليتم تأييد العقوبة ضد النادى ولاعبيه".

 

وأكمل :" المفاجأة أن الزمالك قدم تظلم ضد عقوبة قمة الناشئين ولكن إمام عاشور لاعب الزمالك لم يتظلم ضد عقوبته".

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