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ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 3-5-2021.. ودرجات الحرارة المتوقعة ستصل لـ 43

الأحد 02/مايو/2021 - 05:29 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 3-5-2021.. ودرجات الحرارة المتوقعة ستصل لـ 43

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بتوقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 3-5-2021، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين
وقالت هيئة الأرصاد، إنّ الرياح تنشط بمناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّه خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 39 22

الإسكندرية 33 20

وادي النطرون 35 21

طنطا 37 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 21

بلطيم 32 20

مطروح 32 20

السلوم 36 20

سيوة 40 23

بورسعيد 33 20

دمياط 33 20

الزقازيق 39 22

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 39 22

السويس 39 22

العريش 32 20

رفح 32 20

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 37 26

طابا 35 24

كاترين 33 17

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 38 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 39 22

بني سويف 39 22

المنيا 39 22

أسيوط 41 22

سوهاج 41 23

قنا 42 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 43 26

أبوسمبل 43 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 25

أبورماد 37 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 36 24 

ننشر حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 3-5-2021.. ودرجات الحرارة المتوقعة ستصل لـ 43

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