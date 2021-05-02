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طالبة تلقي بنفسها من أعلى كوبري أبو زعبل بسبب خلافات عائلية بالخانكة

الأحد 02/مايو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت طالبة بالصف الثالث الثانوي، نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية، بسبب خلافات عائلية، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ذلك.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بوفاة الطالبة "ب.ع"، 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، حيث قامت بإلقاء نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية. 


وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.


وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة، خلافات بين المتوفاة ووالديها بسبب المذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ذلك.

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