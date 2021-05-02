مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، لمعرفة كيف ستتصرف غزل بعد صدور حكم ضدها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بعد القبض عليها وفي حقيبتها كيس هيروين، وفشل سيف الخديوي في الوصول إلى المحكمة قبل نطق الحكم لتقديم دليل برائتها.





مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20

يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساءًا، والإعادة في الساعة 2.15 صباحًا بعد منتصف الليل، وفي الساعة 5.15 عصرًا.





وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19، فشل سيف الخديوي في الوصول للمحكمة بسبب الزحام والتكدس المروري وتعمد سائقه على اختيار هذا الطريق، الأمر الذي جعله يخرج من السيارة مسرعًا بصحبة إبراهيم حارس عابد تيمور الذي أمره بوضع كيس الهيروين في حقيبة غزل بعد دقائق من إجباره على تطليقها عقابًا لها، وحاول الخديوي تجاوز الزحام وهو يسحب إبراهيم في يده، ولكن صدر الحكم بمعاقبة غزل بالسجن المشدد قبل وصولهما.



