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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

الأحد 02/مايو/2021 - 05:34 م
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20
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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له 

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، لمعرفة كيف ستتصرف غزل بعد صدور حكم ضدها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بعد القبض عليها وفي حقيبتها كيس هيروين، وفشل سيف الخديوي في الوصول إلى المحكمة قبل نطق الحكم لتقديم دليل برائتها.

مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20
يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساءًا، والإعادة في الساعة 2.15 صباحًا بعد منتصف الليل، وفي الساعة 5.15 عصرًا.

وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19، فشل سيف الخديوي في الوصول للمحكمة بسبب الزحام والتكدس المروري وتعمد سائقه على اختيار هذا الطريق، الأمر الذي جعله يخرج من السيارة مسرعًا بصحبة إبراهيم حارس عابد تيمور الذي أمره بوضع كيس الهيروين في حقيبة غزل بعد دقائق من إجباره على تطليقها عقابًا لها، وحاول الخديوي تجاوز الزحام وهو يسحب إبراهيم في يده، ولكن صدر الحكم بمعاقبة غزل بالسجن المشدد قبل وصولهما.

وشعرت والدة غزل بالذنب تجاه ابنتها التي أصبحت في السجن بسبب عدم موافقتها على رغبتها في الطلاق من عابد تيمور، فيما لم يشعر والدها بأي ذنب خصوصًا وأنها وافقت على الزواج من الملياردي عابد تيمور، بينما كان يفكر شقيقها عماد في المكان الذين يسكنون فيه بعد غضب عابد تيمور.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ومحمود ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وأحمد الرافعي، وفتوح أحمد.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20.. تعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له 

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