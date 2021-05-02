6 إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا في شم النسيم.. اعرفها

إجراءات عدة، اتخذتها الحكومة، لمواجهة جائحة كورونا، بالتزامن مع شم النسيم، الذى يتم الاحتفال به غدا الإثنين، فى ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، وفق بيانات وإحصائيات وزارة الصحة والسكان، التى تعلنها بشكل يومى.



وتأتى تلك الإجراءات بهدف الحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من نجاحات، فى مواجهة جائحة كورونا، خلال موجتيها الأولى والثانية، رغم تأثر عدد من الدول الكبرى والمتقدمة سلبا بتداعيات تلك الموجتين، كما تأتى تلك الإجراءات بهدف العبور بأقل الخسائر من الموجة الثالثة التى باتت وشيكة، لا سيما مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.



وتتماشى الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تم الإعلان عنها لمجابهة فيروس كورونا خلال االحتفال بشم النسيم، الذى يأتى للعام الثانى على التوالى فى ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مع ما تم الإعلان عنه مسبقا من إجراءات، بمنع إقامة الاحتفالات بالأعياد والمناسبات العامة، لتفادى التجمعات والزحام، الذى يمثل خطرا كبرا وفرصة لانتشار الجائحة وانتقال العدوى من شخص لآخر.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إجراءات الحكومة للحد من تفشى جائحة كورونا فى شم النسيم :



قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إغلاق حديقة الحيوان، خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.



- إغلاق حديقة الأورمان.



- إغلاق حديقة الأسماك.



- إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات.



- قررت وزارة البيئة إغلاق محمية وادى دجلة بالقاهرة.



- إغلاق محميات الفيوم.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الهدف من تلك القرارات هو الحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من اقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام، ولتواجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.



وأكدت الوزيرة على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وناشدت المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.





إحصائيات كورونا في مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس السبت، عن خروج 769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 228584 حالة، من بينهم 171542 حالة تم شفاؤها، و13402 حالة وفاة.