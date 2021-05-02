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سيراميكا كليوباترا يكشف أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجمه
الأحد 02/مايو/2021 - 05:59 م
محمد الدمتناوي
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كشف
مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا، أن مسئولي النادي الأهلي، صرفوا النظر
عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن.
وأكد
المصدر، أن الأهلى تراجع عن فكرة ضم عامر عامر بسبب تقدمه فى السن ورغبة المارد
الأحمر دائمًا هي التعاقد مع حارس شاب.
وتابع
المصدر، أن عامر عامر يقدم مستويات متميزة للغاية مع نادي سيراميكا كليوباترا،
خاصة في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان
سيراميكا كليوباترا قد تعادل مع نظيره البنك الأهلي، بهدف لمثله فى المباراة التي
جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر
من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
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