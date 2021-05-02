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سيراميكا كليوباترا يكشف أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجمه

الأحد 02/مايو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا، أن مسئولي النادي الأهلي، صرفوا النظر عن التعاقد مع عامر عامر بسبب تقدمه في السن.

 

وأكد المصدر، أن الأهلى تراجع عن فكرة ضم عامر عامر بسبب تقدمه فى السن ورغبة المارد الأحمر دائمًا هي التعاقد مع حارس شاب.

 

وتابع المصدر، أن عامر عامر يقدم مستويات متميزة للغاية مع نادي سيراميكا كليوباترا، خاصة في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان سيراميكا كليوباترا قد تعادل مع نظيره البنك الأهلي، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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