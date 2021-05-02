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بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

الأحد 02/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد شروطه من أجل التجديد للشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022 ولم يوافق النجم الفرنسي على التجديد حتى الآن.

وأكدت  الصحيفة البريطانية أن بوجبا يطلب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف إسترليني في عقد الجديد مع المان يونايتد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي مانشستر يونايتد متمسكون باستمرار بوجبا ويأملون أن يحدث تقدما في مفاوضات التجديد عقب نهاية بطولة يورو 2020.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن بعض التقارير الصحفية زعمت أن برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد يرفض التجديد مع الشياطين الحمر إلا عقب التأكد من استمرار بوجبا وتوقيعه على عقد جديد.

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