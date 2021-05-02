أبرزها الموجة الحارة.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد خلال الأيام المقبلة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات الأخيرة، تحذيرات عدة، بشأن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن بينها طقس شم النسيم، الذى يأتى غدا الإثنين، فى ظروف استثنائية، للعام الثانى على التوالى، بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وجدد خبراء الأرصاد، التحذير من عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، والتى يأتى فى مقدمتها الموجة الحاة التى تشهدها مصر، إذ تواصل دجات الحرارة ارتفاعها غدا الإثنين، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.



وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بداية من يوم الخميس المقبل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.



وعلى الرغم من تكرار الموجات الحارة خلال الفترة الماضية، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، إلا أن خبراء الأرصاد لا يزالون ينصحون بعدم التشرع وتخفيف الملابس، مؤكدين أن فصل الربيع يعتبر أحد الفصول المتقلبة، التى تشهد تذبذبات فى درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، وهو ما يعنى عدم ثبات درجات الحرارة بالشكل الذى يتيح تخفيف الملابس بشكل كامل وارتداء الملابس الصيفية، لذا يؤكد خبراء الأرصاد على ضرورة الانتظار لحين استقرار حالة الطقس وثبات درجات الحرارة، والإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الإثنين 3 مايو 2021، وحتى يوم السبت 8 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:





يوم الإثنين 3 مايو 2021:

- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



يوم الثلاثاء 4 مايو 2021:

- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



يوم الأربعاء 5 مايو 2021:

- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



واعتبارا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:



يوم الخميس 6 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد، على فترات متقطعة.



يوم الجمعة 7 مايو 2021:



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.



يوم السبت 8 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.