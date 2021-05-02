النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد النني فريقه أرسنال لفوز ثمين 2-0 على مضيفه نيوكاسل في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.





وافتتح النجم المصري التسجيل لصالح أرسنال مبكراً (5) قبل أن يضيف زميله الجابوني أوباميانغ الهدف الثاني (66).





ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً وأنعش حظوظه الضئيلة في التأهل إلى الدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز السابع عشر.



