بعد تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.. تعرف على تكاليف أعمال مراجعة التراخيص

اعتبارا من يوم السبت 1 مايو 2021، ولمدة شهرين، بدأت وزارة التنمية المحلية، التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التي تم اختيارها.





ويأتي تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات:





- إذا كانت مساحة الأرضي 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 متر مربع، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيها للمتر المسطح، وتكون أتعاب الجامعة الإجمالية 6125 جنيها.





- إذا كانت مساحة الأرضي 400 متر مربع، ومساحة الدور 280 متر مربع، وإجمالي المسطحات 1400 متر مربع، تكون أتعاب الجامعة 7.5 جنيها للمتر المسطح، وتكون أتعاب الجامعة الإجمالية 10500 جنيه.





- إذا كانت مساحة الأرضي 600 متر مربع، ومساحة الدور 420 متر مربع، وإجمالي المسطحات 2100 متر مربع، تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيها للمتر المسطح، وتكون أتعاب الجامعة الإجمالية 13125 جنيها.





- إذا كانت مساحة الأرضي 800 متر مربع، ومساحة الدور 560 متر مربع، وإجمالي المسطحات 2800 متر مربع، تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح، وتكون أتعاب الجامعة الإجمالية 14000 جنيها.





- إذا كانت مساحة الأرضي 1000 متر مربع، ومساحة الدور 700 متر مربع، وإجمالي المسطحات 3500 متر مربع، تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيها للمتر المسطح، وتكون أتعاب الجامعة الإجمالية 14875 جنيها.





ولاستخراج رخصة للبناء بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة، يجب العلم بأن العقد المشهر شرط أساسي للتقدم بطلب الحصول على رخصة بناء، وتكون خطوات استخراج الرخصة على النحو التالي :





- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء، وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة من تحقيق الشخصية، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للجهات للاختيار منها، وكذلك بيانا يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة.





- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي أو بيت خبرة، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف جميع المستندات التي نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.





- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفيا لجميع المستندات.





- يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة، وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.





- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.





- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء، على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي ، وفقا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي ، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي .



