الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل ملعبه الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وأكد عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد الإعلان عن مشروع ستاد نادى الزمالك الأسبوع المقبل.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"ستاد الاهلى إضافة لخريطة الاستادات في مصر ، وفى الطريق أيضاً ستاد الزمالك".

وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك :" الأسبوع المقبل سوف نعلن التفاصيل الكاملة لإنشاء ستاد الزمالك في مدينة 6 أكتوبر بفرع النادى هناك بعد اعتماد التصميم بشكل نهائى".

وأضاف "وقعنا بروتوكول تعاون مع احدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، رسومات مشروع ستاد الزمالك انتهت وحصلنا على بعض الموافقات وخلال الأسبوع المقبل نستكمل باقى الموافقات ، ونعلن كافة التفاصيل".