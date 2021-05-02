يقظة قائد قطار تمنع وقوع حادث تصادم بالبدرشين

تمكن أحمد محمد عارف، قائد قطار رقم 971 مكيف خط "سوهاج - القاهرة"، ومساعده محمود أحمد ناجي، من منع وقوع حادث تصادم، اليوم الأحد، بين محطتي المرازيق والبدرشين.



وأوضح قائد القطار ومساعده أنه أثناء مرورهم بين محطتي المرازيق والبدراشين، لاحظا تعطل "توكتوك" على سكة الطالع ومعارضته للخط، أثناء عبروه إحدى المنافذ الغير شرعية على شريط السكة الحديد.



وتابع أنه تم اتخاذ إجراءات الوقاية القانونية من وضع كبسول على القضبان، وإبلاغ مراقب الحركة، والتأشير بمحطة البدراشين، ما ساهم في حجز القطار رقم 986 خط "القاهرة - اسوان" في البدرشين، ومنع وقوع حادث تصادم.



وفي وقت سابق تمكن قائد قطار النوم رقم 86 خط "القاهرة - أسوان" ومساعده من ايقاف القطار قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بمحصول قصب، أثناء عبوره أحدى المنافذ الغير شرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان ودراو، وعليه تم تكريهم على يقظتهم.



كما تمكن قائد قطار رقم 906 خط "الاسكندرية - القاهرة" ومساعده من تفادي وقوع حادث تصادم بعربة "كارو"، أثناء المسير بين سنديون وقليوب، حيث لاحظا عبور السكة من منفذ غير مخصص للعبور.



ومن جانبها طالبت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والإلتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.