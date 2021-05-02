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ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

الأحد 02/مايو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي حسم مستقبله مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة توتوسبورت الإيطالية بأن باولو ديبالا قرر الاستمرارمع السيدة العجوز على الرغم مما يُشاع عن إمكانية رحيله في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه قد تم في الآونة الأخيرة ربط النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاماً بالابتعاد عن البيانكونيري، حيث لم يكن هناك تقدم في المفاوضات بشأن عقد جديد.

وأكدت  الصحيفة الإيطالية أن باولو ديبالا عازم على البقاء مع يوفنتوس حتى لو قرر مسئولي السيدة العجوز تغيير أندريا بيرلو المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف 2022، شارك في الموسم الحالي في 21 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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