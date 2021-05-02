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الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

 

وكشف عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه ينتظر زيارة مجلس إدارة النادى الاهلى للقلعة البيضاء بناء على المشاورات التي تمت بين رئيسا الناديين.

 

 وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"محمود الخطيب تحدث مع عماد عبد العزيز في مباراة نهائي الكأس لكرة اليد بشأن زيارة بين الناديين ورحب الطرفين بالأمر".

 

وأكمل المتحدث الاعلامى للزمالك :"الارتباطات التي يمر بها الأهلى والزمالك والجدول المزدحم المباريات سبب تأخير تحديد موعد الزيارة".

 

وأضاف :"ننتظر زيارة مجلس إدارة الأهلى ، وسنقوم بردها على الفور".

 

وعن فرجانى ساسى علق المتحدث الاعلامى للزمالك :" اللاعب لديه رغبة شديدة في البقاء مع الزمالك وكذلك النادى يرغب في بقاءه ولكن نقطة الالتقاء بين الطرفين والاتفاق على قيمة العقد المادية لاتزال محل خلاف ، ولكن ساسى لم يوقع لبيراميدز".

 

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