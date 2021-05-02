نادر السيد: الاهلى لايحتاج للتعاقد مع حارس أخر بجانب محمد الشناوى

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والاهلى والزمالك الأسبق ، أن الاهلى لايحتاج للتعاقد مع حارس أخر بجانب محمد الشناوى الحارس الحالي.





وقال نادر السيد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"تجربتى مع الحضرى في الاهلى لن تتكرر ، انا احترمت نفسى ولم أصنع مشكلة للنادى ولا الحضرى وفضلت التدريب في صمت".





وأضاف :"الشناوى أفضل حارس في مصر ويسير بصورة طيبة ، وكمان على لطفى ماشى كويس وحارس موهوب والاهلى مش في حاجة للتعاقد مع حارس أخر".





وأكمل حارس الفراعنة الأسبق:" الاهلى وبروج البلجيكى نادييان مهمان في مسيرتى الكروية ولكن الزمالك قصة تانية خالص انا اتربيت في القلعة البيضاء واتعملت كل حاجة جوه الزمالك".



