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عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل
الأحد 02/مايو/2021 - 07:29 م
محمد الصو
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أبلغ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واستقر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على الرحيل عن صفوفه والتوجه إلى الدوريات الخليجية بنهاية عقده بالموسم الجاري.
وفشلت كل محاولات القلعة البيضاء في تجديد عقد ساسي، واستمراره داخل القلعة البيضاء بعدما طالب بالحصول على مبلغ 55 مليون جنيه للموافقة.
ويمتلك ساسي، عدة عروض خليجية ومصرية على رأسها الدحيل القطري وبيراميدز سبورت، للتوقيع معه بالميركاتو الصيفي المقبل.
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