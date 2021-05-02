عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

أبلغ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واستقر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على الرحيل عن صفوفه والتوجه إلى الدوريات الخليجية بنهاية عقده بالموسم الجاري.





وفشلت كل محاولات القلعة البيضاء في تجديد عقد ساسي، واستمراره داخل القلعة البيضاء بعدما طالب بالحصول على مبلغ 55 مليون جنيه للموافقة.





ويمتلك ساسي، عدة عروض خليجية ومصرية على رأسها الدحيل القطري وبيراميدز سبورت، للتوقيع معه بالميركاتو الصيفي المقبل.



