ما الذي كان يفعله رسول الله ﷺ في ليلة القدر؟ الشيخ رمضان عبد المعز يُجيب (فيديو)

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان.



وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "من سنة رسول الله أنه كان يقوم في العشر الأواخر من شهر رمضان بالاعتكاف وكأنه يأخذ إجازة يعيد فيها الإنسان ترتيب أفكاره من جديد ويرتب حياته ويرى هل هو ماشي صح ولا غلط".



وأضاف "كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الشيء إلا ويتركه مخافة أن يفرضه على أمته، فيما عدا سنة الاعتكاف في العشرة الأواخر، كان دائم القيام بهم، وكان يستعين على قيام الليل بالقيلولة ساعتين بعد صلاة الظهر، ولكن نقول لمن لديه فرائض وواجبات مفروضة عليه مثل الطبيب وغيره أن الفرائض تقدم على النوافل ولابد أن يكون لدينا فقه ايه أولى من ايه".

