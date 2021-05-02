Advertisements

ما الذي كان يفعله رسول الله ﷺ في ليلة القدر؟ الشيخ رمضان عبد المعز يُجيب (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "من سنة رسول الله أنه كان يقوم في العشر الأواخر من شهر رمضان بالاعتكاف وكأنه يأخذ إجازة يعيد فيها الإنسان ترتيب أفكاره من جديد ويرتب حياته ويرى هل هو ماشي صح ولا غلط".

وأضاف "كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الشيء إلا ويتركه مخافة أن يفرضه على أمته، فيما عدا سنة الاعتكاف في العشرة الأواخر، كان دائم القيام بهم، وكان يستعين على قيام الليل بالقيلولة ساعتين بعد صلاة الظهر، ولكن نقول لمن لديه فرائض وواجبات مفروضة عليه مثل الطبيب وغيره أن الفرائض تقدم على النوافل ولابد أن يكون لدينا فقه ايه أولى من ايه".

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مطرب شهير.. ما لا تعرفه عن ضيف "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ نصف ساعة

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ حوالي 16 ساعة

سيراميكا كليوباترا يكشف أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ أقل من ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

طلب مفاجئ من كهربا لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

مكافحة كورونا توضح حقيقة فقدان السمع نتيجة الإصابة بالفيروس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

06:00 م

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

10:33 ص

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

03:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي