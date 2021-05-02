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كيف تُوج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي قبل نهايته.. (طالع التفاصيل)

الأحد 02/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
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تمكن نادي إنتر ميلان من حصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، بعد تعادل أتالانتا 1 - 1 مع نظيره ساسولو اليوم الأحد في الجولةالرابعة والثلاثين للكالتشيو.

وبات أتالانتا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساويا في نفس الرصيد مع نابولي وميلان، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 13 نقطة خلف إنتر (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيد 82 نقطة، الذي يمتلكه الفريق الملقب بـ(الأفاعي) حاليا.

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دوري الإيطالي تُوج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي تُوج إنتر ميلان

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