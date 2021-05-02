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نائبة تركية تهاجم أردوغان ونظامه بسبب الوضع الاقتصادي للبلد

الأحد 02/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
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قالت نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، ميرال دانيش بشتاش، إن الحكومة التركية ترسل لقاحات COVID-19 إلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا رغم النقص الحاد في تركيا.

 

إلى ذلك، قالت بشتاش في تصريح صحافي "حتى عندما يكون من المستحيل الحصول على التطعيم مقابل الرسوم في تركيا، يتم إرسال كمية محدودة من اللقاحات إلى الجيش السوري الحر في ليبيا".

 

وتساءلت "كيف يتم إرسال هذه اللقاحات بينما لا يتمكن مواطنونا من التطعيم؟".


 
 

كما انتقدت نائب حزب الشعوب الديمقراطي وزارة الصحة وحزب العدالة والتنمية الحاكم لعدم إدارتهما أزمة الوباء بشكل صحيح.

 

وأضافت بشتاش "وزير الصحة قال، قبل يومين، إن تركيا استقبلت 28 مليون جرعة تم استخدام 20 مليون جرعة منها، وكشف عن وجود ثمانية ملايين جرعة فقط، لذا فإن عدد اللقاحات منخفض للغاية، ومن ينتظرون التطعيم كثيرون جداً".

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