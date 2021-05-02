المفتي: فتح مكة درس كبير في تحقيق السلم والاحتواء (فيديو)



وأوضح مفتي الجمهورية أنه يجب أن تستخلص من فتح مكة الدروس المستفادة التي تؤسس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة في إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقي والدعوة إلى الله تعالى والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.



قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن فتح مكة يوم كريم تجلت في كل مواقفه المشرقة بنود سامية تمثل في مجملها إعلانًا عاما قاطعًا يؤكد أن الأصل دائمًا وفي جميع الظروف هو التحلي بالقيم النبيلة والخصال الحميدة التي تقدِم الإصلاح والتعمير على الإفساد والتدمير، وتجنح إلى السلام على حساب الحرب والقتال".وأضاف في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "كتب عليكم الصيام، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فتح مكة نصر مبين وانتصار عظيم للإسلام والمسلمين.