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جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين

الأحد 02/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملة مكبرة اليوم للتأكد من موقف شبكات الغاز الطبية ومخازن الاكسجين بمستشفي الصدر بالمنصورة ومستشفي ميت غمر ومستشفي شربين المركزي.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه قد كلف قيادات المديرية بعمل جولات مكثفة للإشراف على فريق ادارة الاكسجين لمراجعة وتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الاكسجين بمستشفيات صدر المنصورة وشربين وميت غمر.

وأوضح "مكي" أن اللجنة قامت بالمرور على كافة تانكات الاكسجين بالمستشفيات والتاكد من عدم وجود ثلج على المبخرات والتاكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات.

كما قام فريق الاشراف بالمرور على مخازن الاسطوانات والتأكد من اتباع سياسات السلامة والصحة المهنية ومراجعة محابس الغازات بكل دور لتلافي وجود اي تسريب.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قيام اللجنة بالتنبيه على ضبط معدل استهلاك الاكسجين ومراقبة استهلاك الاكسجين للفرد عن طريق التحكم في الفلوميتر بواسطة فريق مدرب من الممرضات بأسرة الاقسام الداخلي والرعايات.

وناشد "مكي" المواطنين على تجنب التجمعات العائلية خاصة في موسم الاعياد الحالي والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة.
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين
جولات وحملات مكثفة لصحة الدقهلية للتأكد من موقف شبكات الغازات ومخازن الاكسجين

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