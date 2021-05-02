قواقل طبية والكشف المجاني لـ 2957 مواطن خلال القوافل الطبية في السيل الريفي والمحمودية بمدينة أسوان

تحت رعاية الدكتور "ايهاب عماد حنفي " وكيل وزارة الصحة باسوان، وإشراف الدكتور " طارق صبح " منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في السيل الريفي، والمحمودية بمدينة أسوان، وإستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 2957 ) مواطن.





وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.