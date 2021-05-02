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حمدي الميرغني: الجمهور صاحب الفضل علينا ومصدر قوتنا

الأحد 02/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استضاف الاعلامي شريف الليثي اليوم الاحد نجم الكوميديا الصاعد حمدي الميرغني وزوجته نجمة مسرح مصر اسراء عبد الفتاح في حلقة خاصة من  برنامج «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار . 


وقال حمدي الميرغني انني شخص متسامح ولا اعمل بلوك لاي حد ومش بحب الزعل ، واسارت نجمة مسرح مصر اسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني انها تغضب بسرعة من اي اساءة وتعمل بلوك وبسرعة بتنسي وبتسامح 

وعلي جانب اخر اشار حمدي واسراء الي ان ترند افكارنا  وما يشغلنا هيا بنتنا الصغيرة "تمارا " ، 
واكثر شئ نحبه السفر ، واكثر شي يضحك  الميرغني هو الكوميكس

واضاف حمدي الميرغني بعمل دس لايك للاخبار الحزينة والكئيبه ، وبحب الضحك جدا ، وبعمل دلييت لاي مشكلة مع اسراء في بداية حياتنا 

وعن مواقف محفوظه في الذاكره اجاب حمدي  ذكريات الزواج والسفر  ، ونحن بنحب الناس ولا نكون اوف لابن ، والجمهور صاحب الفضل علينا وقوتنا في جمهورنا

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