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3 مواجهات درامية لمايان السيد في "حرب أهلية" و"لعبة نيوتن" و"هجمة مرتدة"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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مع تصاعد دراما المسلسلات في الأسبوع الثالث من سباق الموسم الرمضاني، برزت الممثلة مايان السيد في مواجهات ساخنة خاضتها من خلال أدوارها بمسلسلات "حرب أهلية" و"لعبة نيوتن" و"هجمة مرتدة"، وتتنوع هذه المواجهات بين النفسية والدينية والوطنية.
في مسلسل "حرب أهلية" شهدت شخصية نور التي تؤديها مايان وهي ابنة الخادمة التي تتكفل بتربيتها يسرا بعد وفاة أمها، نضوج أدائها، حيث تتحطم العلاقة بينهما بعد لقاء نور مع والدة حبيبها وإشارتها إلى أن أمها فضّلت ابنتها الحقيقية عليها، ما يدفع نور إلى مواجهة يسرا أمام ابنتها تمارا في مشهد قوي أثار تعاطف المشاهدين معها بعدما تخبر يسرا بأنها قدرت إحساس تمارا بالغيرة وأنها ليست أمها الحقيقية وقرارها بترك المنزل والعودة إلى المنطقة الشعبية التي ولدت فيها لأن ذلك مكانها الحقيقي.
وفي مسلسل "لعبة نيوتن" الذي تلعب فيه مايان دور شقيقة النجمة منى زكي التي تفجرت علاقتها بزوجها بعد افتراقهما وسفرها لأمريكا، وتواجهها مايان لأول مرة بمسؤوليتها في إفساد الزواج بعد أن قطعت سبل التواصل مع زوجها. ثم خاضت مايان مواجهة أخرى بالذهاب مع شقيقتها لمنزل زوجها الجديد، هذه المرة كانت ساحة المواجهة على مائدة الغداء وسط عائلة متشددة دينياً، وكانت مايان هي الشخصية الوحيدة بالمشهد التي عبرت عن عدم الارتياح تجاه هذه العائلة، رغم ودهم الظاهري تجاه الشقيقتين.
وضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة"، والتي تؤدي فيها مايان دور منار شقيقة سيف (أحمد عز)، يتم احتجاز وليد الذي تربطها به علاقة عاطفية لسيره دون بطاقة هوية، يدخل في موجة اكتئاب نتيجة للموقف الذي تعرض له، إلا أن منار قررت أن تكون صادمة له في أن رد فعله يتجاوز بكثير ما حدث بقضاء ساعة في عربة الشرطة، وأن عليه أن يخرج من التعامل بسلوك الضحية ويكون أكثر رجولة، وقارنته مع ما يتعرض له شقيقها في العراق وسط الانفجارات بعيداً عن أهله.
وشاركت مايان من قبل في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.
أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.
وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.

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