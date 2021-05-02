السلطات العراقية تشكل لجنة للتحقيق بهروب 21 سجينا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتحقيق في هروب 21 سجينا من سجن في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي أرسل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".

وأضافت، أن "الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن 21 سجينا مدانين بتهم تجارة المخدرات، هربوا من سجن الهلال في محافظة المثنى الليلة الماضية.

وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية لاحقت الهاربين وتمكنت من القبض على عشرة منهم، وما زالت تلاحق الآخرين".

يذكر أن عمليات هروب عديدة شهدتها السجون العراقية خلال السنوات السابقة، أبرزها هروب مئات السجناء المدانين بالإرهاب من سجن (أبو غريب) عام 2013.