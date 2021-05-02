إحباط ترويج 30 طن مخللات فاسدة في البدرشين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 295 برميل مخلل مشكل زنة الواحد 100 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، 2 ماكينة تعبئة، 2 ماكينة تقطيع مخللات، ماكينة طبع إستيكر، بلغ إجمالي وزن المضبوطات 29 طن و500 كيلو جرام، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب الجيزة.





وذلك لعدم وجود ثمة تراخيص أو سجل صناعي وحيازته مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.