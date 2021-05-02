كيف كان يتصرف النبي مع زوجاته عند الغضب؟ مفتي الجمهورية يُوضح (فيديو)

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عند الغضب، مؤكدًا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا.



وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد إن إدارة الأسرة وهي قائمة وإدارة العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال باحترام هي قمة التحضر الإسلامي.



وأضاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ودودا ومبتسمًا وعندما اعتزلهم كان تأديبا والقرآن عاتبه بأنه ما ينبغي أن يحرم ما أحله له، ولكنه لم يضرب زوجاته قط.



وأكد أن الرجولة والتحضر والرقي يتعارضون تماما مع الضرب، والإحسان والشجاعة تقتضي منا العفو وقت اشتداد الأزمات والخلافات الزوجية.





