مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن مصير ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الموسم المقبل.





وأوضح زاهر في تصريحات تليفزيونية، أن محمود عبدالمنعم كهربا، والتر بواليا، أصبحا مهددان بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستويهما.





وأكد أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، استقرت على مناقشة العروض المقدمة للثنائي، لرحيلهما في نهاية الموسم الحالي.





واضاف: "وصول عروض للأهلي لا يعني رحيل اللاعبين، لكن النادي سينظر في تلك العروض ودراسة الأمر، في الوقت ذاته تتمسك اللجنة باللاعبين الآخرين أمثال على معلول ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة".





جدير بالذكر أن الأهلي تعادل أمام الجونة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز بهدف لكل فريق.



