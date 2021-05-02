موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الإياب

يترقب عشاق كرة القدم مباراة حاسمة تجمع بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو الجاري، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا هاما على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، خارج أرضه على ملعب بارك دو برانس "حديقة الأمراء"، في ذهاب دوري الأبطال.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان:-

وستنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان:-

تذاع المباراة حصريا عبر قناة bein sport 1، التابعة لشبكة قنوات بين سبورت المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.



