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رايولا يعلق على انتقال هالاند إلى برشلونة والريال

الأحد 02/مايو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق مينو رايولا وكيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، على إمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدث رايولا عن إمكانية انضمام هالاند إلى برشلونة في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "الأمر معقد وليس مستحيلًا، لأنها مهمة رئيس النادي، هناك قطار يمر فماذا ستفعل؟، هل تأخذه أم لا هذا هو السؤال المهم".

وعن موقف بوروسيا دورتموند، تابع: "لقد تحدثوا معي وأخبروني بعدم رغبتهم في بيع هالاند، لكنه خيار في رأسي".

وواصل: "عندما يكون هناك اهتمام وعروض من فريقين كبيرين مثل برشلونة وريال مدريد من الصعب الرفض، لأن لهما تاريخ كبير في كرة القدم، كذلك باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الذين يرغبان في دخول التاريخ من الباب الكبير أيضًا، ويوفنتوس".

وأتم: "لا أعرف ما هي الوجهة المقبلة لهالاند في الوقت الحالي؟، عليه أن يختار، فهو لاعب لديه هوس تسجيل الأهداف كما هو الحال مع إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو، لديه رغبة في الفوز بالألقاب وبالتأكيد سيبحث عن نادٍ لديه القدرة على ذلك، أعتقد أن في إسبانيا يمكن للاعبين أن يفوزوا بالكثير من الأشياء".

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