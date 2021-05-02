التفاصيل الكاملة لجولة رئيس الوزراء بالغردقة خلال متابعة ميدانية لمشروعات تنموية

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مطار الغردقة الدولي، وأجرى جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والشوارع والميادين بمدينة الغردقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتطوير مدينة السحر والجمال لتكون على أعلى مستوى.



بدأت زيارة رئيس الوزراء بتفقد مطار الغردقة الدولي، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حرص على تفقد التمركزات الأمنية وقوات التأمين بمحيط المطار استعدادًا لإستقبال السياحة الروسية.



تفقد رئيس الوزراء بعدها ميدان سنزو، الموجود في المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، وذلك بعد إعادة تطويره بتكلفة 3،5 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر، ويخدم داخل المدينة وخارجها، فكل المتجه من وإلى مدن سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، إضافة إلى محافظات الصعيد، يجب أن يمر من خلاله، حيث شملت أعمال تطويره عمل المحيط الخارجي برصيف بلدورة وانترلوك للمارة، بعرض 3 متر في محيط الدائرة الخارجي، إضافة إلى دوائر كسر رخام ودوائر رمل حلواني ورمل أصفر مع زراعته بالنخيل وأشجار الزيتون، وعمل إضاءة للميدان بالكامل، إضافة إلى إضاءة ديكورية على الأشجار والأعمدة.



كما تفقد أيضًا ميدان جهينة بعد إعادة تطويره بتكلفة 2،5 مليون جنيه، وهو المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، وهو موجود بالطريق الدائري الأوسط، حيث شملت أعمال التطوير عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون التي تم زراعتها لتجميل الميدان، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة.



كما تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية لسوق الدهار الجديد البالغ مساحته نحو 10 آلاف متر وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى له بتكلفته 132 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، ويتم علي أربعة مراحل، وذلك بدلًا من السوق الحالى الموجود بميدان الدهار وذلك ضمن خطة تطوير لعمل أسواق حضارية، تضم المرحلة الأولي 148 باكيه تتراوح مساحة كل محل مابين 27 و36 و54 متر، لعرض الخضراوات والفاكهة وستشمل المراحل الثانية والثالثة والرابعة باكيات للأسماك والدواجن ومحلات للباعة الجائلين، وذلك إستمرارًا لجهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق مع تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما أجرى رئيس الوزراء جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال التطوير بشارع الحجاز، وأعمال تطوير الشاطئ العام رقم 4، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى للشاطئ، ليكون متنفسًا للأهالي، شملت أعمال التطوير، عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، وممشى بطول 800 متر، وتم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستمتاع بجمال البحر.



حرص رئيس الوزراء في نهاية الجولة على عقد لقاء مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالديوان العام، لمناقشة خطة التطوير العاجلة لمدينة الغردقة.



رحب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في بداية اللقاء برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه له الشكر على دعمه المستمر والمتواصل للمحافظة، وحرصه على متابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية على أرض المحافظة بنفسه، موجهًا الشكر للقيادة السياسية نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه لمدينة الغردقة بصفة خاصة ومحافظة البحر الأحمر بصفة عامة، مؤكدًا أن أبناء المحافظة من شمالها إلى جنوبها يشعرون بجهود الدولة المختلفة والمشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة التي تمت على أرض المحافظة خلال السنوات الأخيرة.



وعرض محافظ البحر الأحمر على رئيس الوزراء، ملامح خطة تطوير مدينة الغردقة، والإحتياجات المطلوبة للتطوير والتجميل من أعمال إنارة ورصف لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، كما عرض المحافظ إلتماس المواطنين ومناشدتهم بتخفيض أسعار ورش الحرفيين، حيث وافق رئيس الوزراء على تدبير كافة الإحتياجات، ووجه بعمل تصور شامل لرفع كفاءة المدينة بالكامل وتقديمه له خلال أيام، على أن يشمل كل المطلوب لرفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والإنارة لشوارع المدينة، كما وجه بإعادة تسعير ورش مدينة الحرفيين بحيث تتلائم مع قدرات المواطنين وإعادة عرض الأسعار الجديدة عليه لاعتمادها، موجهًا بسرعة الإنتهاء من منظومة الصرف الصحي بالغردقة.



من ناحيته، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير مدينة الغردقة، لتكون على أعلى مستوى، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية الموجودة بمدينة السحر والجمال.



رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير،ورئيس مدينة الغردقة اللواء إيهاب رأفت، ورئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر المهندس حسني منصور، ومدير عام فرع المقاولين العرب بالبحر الأحمر المهندس محمود يونس، والاستشاري الهندسي للمحافظة المهندس حاتم دياب، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.