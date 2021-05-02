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أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

الأحد 02/مايو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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صرح الإعلامى علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادى الإسماعيلي بأن اتحاد الكرة لم يخطر الإسماعيلي بخصم أى نقاط من رصيده ، مؤكدا بأن قرارات لجنه الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا بسبب انه لم يكن هناك قرارا بخصم نقاط وان موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل

 

ووجه " وحيد " رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل بإذن الله وسيكون هناك  اتفاقيات وحلول  لحل الأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

 

ويستعد الدراويش لمواجهة الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9 و النصف مساءً.

 

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعهم خلال 19 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات ، وخسر 8 لقاءات ، وتعادل في 8 مباريات.


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