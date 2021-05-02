الري: إحلال وتجديد عدد 9 كبارى بإقليم صرف غرب الدلتا

أعلنت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عن متابعة أعمال حدادة كوبرى مصب مصرف دعبيس ضمن عملية إحلال وتجديد عدد 9 كبارى وأعمال صب بلاطة كوبرى المصب مصرف 10 الحرية بإقليم صرف غرب الدلتا مشيرة إلى أنه جاري أعمال نزع حشائش وتجريف مصارف الإقليم وأعمال دبش لزوم مدخل ومخرج كوبري ك 3.900 مصرف الشوليا بإقليم صرف شرق الدلتا.





وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، إنه جاري أعمال رفع القمامة والمخلفات أمام تغطية ك 26.00 على المصرف 10 حرية والمارة داخل الكتلة السكنية وتطهير وتجريف ونزع حشائش المصارف بإقليم غرب الدلتا مضيفة انه جاري عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى زمام 1500 فدان بمنطقة سلوا بحري وقبلي مؤكدة أنه تم تنفيذ مجمع رقم 8 مصرف الكاجوج الرئيسي بإقليم صرف مصر العليا.

