أمن الإسماعيلية يضبط كميات كبيرة من الإطارات قبل حرقها في احتفالات شم النسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من الإطارات المستعملة مجهزة لاستخدامها في حرائق أعياد الربيع وشم النسيم.



وكانت قد قامت مديرية أمن الإسماعيلية بشن حملات مكثفة، بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة لمنع نشوب الحرائق فى الأحياء، تجنبا لإشعال النيران فى إطارات السيارات وحرق دمية اللورد دمية اللمبى باحتفالات شم النسيم، ولتحقيق السلامة للمواطنين خوفًا من تأثرها بشبكة الغاز الطبيعى، ولمنع التجمعات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.



وتم ضبط كميات كبيرة من الكاوتشات كانت مجهزة لحرقها مساء اليوم ضمن احتفالات شم النسيم والتي قام المواطنين بتجميعها كعادة أهالي المنطقة بحرق دمية اللورد اللمبي، المندوب السامي لبريطانيا أثناء فترة الاحتلال، وهي العادة الشعبية التى تصاحب إحتفالات شم النسيم كل عام.



وكان قد صدر قرار بمنع التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ورصدت بوابه الجسر بالإسماعيلية منذ أمس استنفار أمني ودوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية والجانبية ودرجه، ورفع درجه الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية.

