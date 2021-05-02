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الإخوان في تركيا ينقلبون على أردوغان (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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في إعلان واضح لنهاية التوافق بين تنظيم الإخوان والرئيس التركي، اجتمع وفد من قادة التنظيم  برئيس حزب السعادة التركي المعارض، في محاولة أخيرة لتأمين الدعم لعناصر التنظيم في تركيا.

 

وبعد وصف اللقاء بأنه  "انقلاب إخواني" على أردوغان، أصدر التنظيم بيانا أكد فيه احترام الدستور والقانون وتقدير أردوغان، مشددا على حرصه على استقرار الوضع السياسي داخل تركيا، وفقا لما اوردته قناة "مداد نيوز".

 

أكد مراقبون أن بيان التنظيم يعكس "سوء النية" لديه، ويكشف عن محاولة منظمة للضغط على الحكومة التركية، التي تسير بخطى متسارعة نحو التقارب مع مصر، مستجيبة لشروط القاهرة بإغلاق الإعلام التابع للتنظيم،  وتسليم المطلوبين لدى القضاء من المقيمين على أراضيها.

 

قال المراقبون إن اللقاء كان هدفه إعادة ترتيب أوضاع التنظيم في تركيا، مؤكدين أن الإخوان تفكيرهم نفعي وليس لهم حليف دائم لكن حسب المصلحة، مشيرين إلى أن أردوغان لم يعد حليفا قويا لتنظيم الإخوان، حيث يسعى إلى التواصل والتقارب مع مصر ولا يمانع في إسكات التحريض الإخواني، ويتجاهل وضع تنظيم الإخوان ضمن المناقشات التفاوضية مع القاهرة.

 

وصف المراقبون لقاء الإخوان بحزب السعادة بأنه محاولة للبحث عن بديل أو استغلاله للمساعدة في تهريب قيادات الإخوان إلى خارج تركيا.. فهل انتهى التوافق بين تنظيم الإخوان والرئيس التركي؟.

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مداد نيوز تنظيم الاخوان الرئيس التركي اردوغان

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