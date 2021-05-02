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رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 02/مايو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت قناة بي إن سبورتس عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

 

وذكرت قناة بي إن سبورتس عن طريق مراسلها في مانشستر أن المباراة تم تأجيلها إلى وقت لاحق سيتم ذكره خلال الدقائق المقبلة.

 

واقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

 

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

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