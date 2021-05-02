Advertisements

رامز جلال عن حمادة هلال: "خمسينة الطرب"

الأحد 02/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
Advertisements

استضاف الفنان رامز جلال، الفنان حماده هلال ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة العشرون برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.

وصف الفنان رامز جلال المطرب حماده هلال خلال أحداث الحلقة قائلا:"خمسينه الطرب".

أضاف قائلا: "صدر الوش البريء الحنين وراكب في اي مصلحة".

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبة، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل ملعبه الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ يوم

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

منذ 43 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيراميكا كليوباترا يكشف أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

منذ 37 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ 39 دقيقة

ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

بوجبا يحدد شرطه للبقاء في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

رايولا يعلق على انتقال هالاند إلى برشلونة والريال

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 م

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

الزمالك: ننتظر زيارة الأهلي.. وفرجاني ساسي لم يوقع لبيراميدز

07:01 م

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

06:22 م

أول رد رسمي من الإسماعيلي على خصم 3 نقاط من رصيده

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي