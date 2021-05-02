رامز جلال عن حمادة هلال: "خمسينة الطرب"



استضاف الفنان رامز جلال، الفنان حماده هلال ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة العشرون برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.



وصف الفنان رامز جلال المطرب حماده هلال خلال أحداث الحلقة قائلا:"خمسينه الطرب".



أضاف قائلا: "صدر الوش البريء الحنين وراكب في اي مصلحة".



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبة، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.