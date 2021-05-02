



تعرف على موعد وقفة عيد الفطر 2021 وفقا للحسابات الفلكية





مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، شارف الشهر الفضيل على الانتهاء، ويبدأ الكثيرون في البحث عن موعد وقفة عيد الفطر 2021، وذلك لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر وإلى كم يومًا ستستمر الإجازة.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، موعد وقفة عيد الفطر 2021، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية على النحو التالي:





موعد وقفة عيد الفطر 2021

وأفادت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك المصري بأن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي (1900 جرينتش)، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 الموافق 11 مايو وهو يوم الرؤية.





ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وهو نفسه موعد وقفة عيد الفطر 2021، وتكون غرة شهر شوال فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك.





موعد صلاة عيد الفطر 2021

وكشف المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر 2021، إذ تكون في الساعة 5:28 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تصل إلى 10 دقائق فرق توقيت شروق الشمس بمختلف المحافظات.





وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، أنّ تحديد موعد عيد الفطر 2021 وحسابه في مصر والوطن العربي وبمختلف دول العالم، يكون وفقًا للشهور القمرية والعربية، على أن يكون شهر رمضان 2021 30 يومًا كاملًا، مشيرًا إلى أنّ يوم 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل، سيكون موعد الرؤية لهلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.





وبذلك فإن عدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريًا، 354 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يومًا، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.



