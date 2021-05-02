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هل على المرأة الحامل التي تفطر رمضان كفارة؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 02/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ورد سؤالا إلى "دار الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، جاء فيه: "زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد.

وأشارت "دار الإفتاء"، في إجابتها، إلى أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وأضافت أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.


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