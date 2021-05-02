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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار 2 "زكريا" يرافق "نادية" في رحلة علاجها من السرطان

الأحد 02/مايو/2021 - 07:23 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار 2 "زكريا" يرافق "نادية" في رحلة علاجها من السرطان

ينتظر المشاهدون، اليوم، مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة 19، أمس، حيث كشفت (نادية) لزوجها (زكريا) إصابتها بالسرطان، ما مثّل صدمة قوية لكلاهما.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20
وتشهد الحلقة الجديدة من المسلسل الرحلة التي ستخوضها (نادية) للعلاج من السرطان بدعم من (زكريا)، وذلك بعد ما كشفت له حقيقة إصابتها بالمرض ضمن أحداث الحلقة السابقة من المسلسل.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20
ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، في تمام الساعة 9:30 مساء على شاشة قناة "ON E"، وتعاد مرتين في اليوم التالي الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، والثانية 9:45 صباحًا، كما يعرض على قناة "ON دراما" الساعة 11:20 مساءً، ويعاد للمرة الأولى في 12:45 مساءً، وللمرة الثانية في 04:30 مساءً.

وتبدأ قناة "أبو ظبي دراما" في إذاعة المسلسل في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد في الثانية صباحًا، السابعة صباحًا، إضافة إلى الثانية ظهرًا، وعلى قناة "أبو ظبي" تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 11 مساءً، وتعاد في الواحدة صباحًا، إضافة إلى الواحدة مساءً.

كما يعرض المسلسل على قناة "ART حكايات" التابعة لشبكة قنوات "ART"، حيث يذاع في الـ11 مساءً، ويعاد في الساعة السابعة صباحًا، إضافة إلى الساعة الثالثة مساء، وعلى "ART حكايات 2" يذاع في الثانية صباحًا، ويعاد الساعة 10 صباحًا، ثم الساعة السادسة مساءً.

مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" للمخرج بيتر ميمي، يشارك في بطولته مجموعة من أبرز النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإنجي المقدم، وأسماء ابو اليزيد.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار 2 "زكريا" يرافق "نادية" في رحلة علاجها من السرطان

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